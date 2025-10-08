El Ayuntamiento de Chiclana y Nueva Luz ponen en marcha una campaña contra el consumo del gas de la risa entre los jóvenes

El delegado municipal de Juventud, Fede Díaz; el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, y las representantes de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Paqui Guerrero y Carmen Grajales, han presentado la campaña de prevención contra el óxido nitroso también conocido como ‘gas de la risa’.

Se trata de un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro y con un ligero olor dulce. Los efectos se producen en menos de un minuto y tienen una duración máxima de entre uno y cinco minutos, dependiendo de la dosis inhalada. Se desconoce qué dosis causa toxicidad crónica y provoca adormecimiento corporal, sensación de mareo, desorientación, dolor de cabeza y sensación generalizada de hormigueo.

Además, la administración directa desde la cápsula puede causar quemaduras graves en las vías respiratorias. Algunos de los efectos se deben a la hipoxia causada por una falta temporal de oxígeno, que también puede provocar convulsiones.

“Vamos a llevar a cabo una campaña en medios de comunicación y centros educativos para concienciar a la ciudadanía de los riesgos que entrañan estas nuevas prácticas cada vez más extendidas entre la población chiclanera”, ha comentado Guillermo Sierra.