En Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana y Nueva Luz ponen en marcha una campaña contra el consumo del gas de la risa entre los jóvenes

Ambas entidades advierten de la peligrosidad del uso del óxido nitroso entre la población y hacen un llamamiento a jóvenes y familiares para que actúen de forma responsable

Onda Cero Cádiz

Chiclana |

El delegado municipal de Juventud, Fede Díaz; el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, y las representantes de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Paqui Guerrero y Carmen Grajales, han presentado la campaña de prevención contra el óxido nitroso también conocido como ‘gas de la risa’.

Se trata de un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro y con un ligero olor dulce. Los efectos se producen en menos de un minuto y tienen una duración máxima de entre uno y cinco minutos, dependiendo de la dosis inhalada. Se desconoce qué dosis causa toxicidad crónica y provoca adormecimiento corporal, sensación de mareo, desorientación, dolor de cabeza y sensación generalizada de hormigueo.

Además, la administración directa desde la cápsula puede causar quemaduras graves en las vías respiratorias. Algunos de los efectos se deben a la hipoxia causada por una falta temporal de oxígeno, que también puede provocar convulsiones.

“Vamos a llevar a cabo una campaña en medios de comunicación y centros educativos para concienciar a la ciudadanía de los riesgos que entrañan estas nuevas prácticas cada vez más extendidas entre la población chiclanera”, ha comentado Guillermo Sierra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer