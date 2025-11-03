El Ayuntamiento de Chiclana invertirá dos millones de euros en un nuevo Plan de Asfaltado

El Ayuntamiento invertirá casi dos millones de euros en la nueva campaña de asfaltado. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la delegada municipal de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico, y el jefe de servicio de esta delegación, Pablo Blanco.

El regidor chiclanero ha recordado la gran labor que viene realizando el Consistorio, a través de la Delegación de Mantenimiento Urbano, destacando que el nuevo proyecto para esta campaña de asfaltado se ha redactado “en función de las demandas e incidencias que han realizado los vecinos y vecinas”. Además, ha hecho especial hincapié en que Chiclana es muy extensa, por lo que “siempre hay mucho trabajo por hacer y se está actuando continuamente en los puntos de la ciudad que más lo necesitan. Por eso, tras estas actuaciones, llegarán otras”.

José María Román ha recordado que estas nuevas labores se suman a las que se han realizado en otros puntos de la ciudad como son las calles Fierro, Arroyuelo, Iro, la Alameda del Río o la antigua Nacional 340, con una inversión de 4,5 millones de euros. “Se trata de un conjunto de actuaciones en la vía pública muy relevante al que se unirá un proyecto de más de 700.000 euros para el mantenimiento del acerado y otro para el arreglo de caminos”, ha señalado, incidiendo en las actuaciones que se realizarán próximamente en el Pago del Humo, con una inversión de dos millones de euros, o en el Pinar de los Franceses, con 700.000 euros, sumándose las labores en la carretera de Los Barrancos y en el Marquesado, así como la colocación de farolas en distintos puntos del municipio, como la carretera de los Barrancos, en el Marquesado, en Carabineros y en la carretera de Las Lagunas.

“Todo esto supone un nivel de actuación muy potente y pocos son las ayuntamiento que pueden llegar al nivel de inversión que estamos concretando”, ha destacado, incidiendo en que se sigue trabajando en futuros proyectos que se ejecutarán en Chiclana, en sus diferentes zonas, “atendiendo así a la ciudadanía en sus reclamaciones”.