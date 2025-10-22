El Ayuntamiento de Chiclana instala un cubo informativo sobre las adopciones de animales en la Plaza de Las Bodegas

Con el objetivo de dar mayor visibilización a la campaña de adopciones puesta en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana, se ha procedido a la instalación de un cubo informativo en la Plaza de las Bodegas, en el que la ciudadanía puede encontrar las fichas de los animales de titularidad municipal que se encuentran en el refugio La Luna y que están en adopción.

Asimismo, también hay información de otros animales que cuidan protectoras de Chiclana y que están en adopción. De esta forma se complementa la campaña que se está realizando para las adopciones mediante redes sociales. Así lo han anunciado el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y el delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra.

Roberto Palmero ha reseñado que “en los últimos meses hemos dado un salto de calidad en la gestión de la protección animal en la ciudad y esta iniciativa supone un paso más en este sentido, marcando así la diferencia”. Además, ha reseñado la buena gestión del delegado para la recogida de animales, así como el trabajo que se viene realizando junto a las protectoras de animales “para favorecer la adopción de animales”. El delegado ha asegurado que es “un orgullo seguir avanzando y aportando nuestro granito de arena en materia del bienestar animal”.