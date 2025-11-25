El Ayuntamiento de Chiclana concede a Taetro una subvención por valor de 6.500 euros

El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación Cultura Taetro han firmado un acuerdo de colaboración para la promoción y el desarollo de las actividades relacionadas con la entidad durante el presente año 2025, por el que se concede a la entidad un total de 6.500 euros. Un acto en el que han estado presentes el alcalde de la ciudad, José María Román; la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y la presidenta de la Asociación Taetro, Aurora Alcántara.

De esta forma, el objetivo del Consistorio es promocionar las actividades y el asociacionismo cultural con especial incidencia en las actividades relacionadas con el teatro, mientras que Taetro tiene entre sus fines el desarrollo de iniciativas relacionadas con las artes escénicas en la ciudad. Es por ello que este acuerdo pretende instrumentar la colaboración entre ambas entidades. Las actividades previstas son el Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero, Día Mundial del Teatro, Escenario abierto, taller de Teatro Grecolatino, el certamen de Artes Escénicas, las jornadas de Teatro Mínimo, así como certámenes, conferencias y presentaciones de libros.

José María Román ha recordado la importancia de Taetro en la ciudad, algo que se reflejó en el acto homenaje a Rafael Guerrero, celebrado el pasado viernes, “y que en cierta forma fue el balance del trabajo realizado durante media vida en el ámbito cultural. Un balance que ratifica que es una labor que merece la pena”.

Además, Susana Rivas ha señalado la importancia de las entidades locales que trabajan en pro de la cultura, destacando que Taetro es uno de los colectivos que más tiempo lleva trabajando “para que el teatro y la cultura continúen siendo un pilar fundamental en la ciudad”. También ha incidido en la apuesta por la juventud que ha realizado esta asociación y que “garantiza el futuro”.