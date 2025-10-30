El Ayuntamiento de Chiclana abre este viernes el plazo de presentación de solicitudes para participar en la Cabalgata de Reyes Magos

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Fiestas, abre este viernes el plazo para la presentación de solicitudes de niños para ir en las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos. De esta forma, las personas interesadas en inscribir a sus hijos tienen hasta las 13.30 horas del 21 de noviembre para hacerlo en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en la Delegación de Fiestas sita en la Tercera Planta o bien a través de la Ventanilla Virtual.

Hay que destacar que sólo se admitirá una solicitud por niño, quedando excluido todo aquel que presente más de una. No obstante, en caso de que la familia quiera presentar a dos hermanos, podría hacerlo en una única solicitud con los datos de ambos. Además, la edad de los participantes deberá estar comprendida entre los siete y los once años, cumplidos ambos a fecha de 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, indicar que para poder acceder al documento de solicitud, las personas interesadas pueden descargarlo en el apartado de Fiestas de la página web del Ayuntamiento de Chiclana (https://www.chiclana.es/areas-municipales/sociedad-y-cultura/fiestas-chiclana/navidad); solicitarlo a través del correo electrónico de Fiestas (fiestas@chiclana.es); o bien recogerlo presencialmente en la Delegación de Fiestas.

Una vez finalizado el plazo, se comunicará a través de la página web, medios de comunicación y redes sociales, el día, hora y lugar del sorteo, que será público. Y un vez realizado el sorteo, a los padres o tutores de los menores que hayan sido seleccionados se les notificará telefónicamente o por correo electrónico. Asimismo, se les comunicará la carroza y el disfraz correspondiente.