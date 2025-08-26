El Ayuntamiento de Cádiz ultima una solución para los abonados del aparcamiento de Valcárcel

Ante el inminente inicio de las obras en Valcárcel, el Ayuntamiento de Cádiz está manteniendo reuniones con la entidad social Apeca, que es la que explota el aparcamiento al aire libre en este equipamiento. El equipo de Gobierno, con el propio alcalde a la cabeza, Bruno Garcia, está estudiando alternativas tanto para las personas abonadas como para los trabajadores de esta empresa. En este sentido, el Ayuntamiento está avanzando en conseguir la citada solución para cerrarla en unos días y poder presentársela a Apeca.

De este modo, se busca que estas obras que son tan demandadas por la ciudadanía desde hace años, tengan la menor repercusión posible a los abonados y a los propios empleados de la entidad. Desde el equipo de Gobierno se mantiene que no hay ninguna decisión tomada al respecto pero ha añadido que en este tema están implicadas varias delegaciones para poder encontrar una alternativa que sea la mejor para los usuarios, la asociación y, por supuesto, para que también se pueda llevar a cabo una obra fundamental para la ciudad y el propio barrio de La Viña.