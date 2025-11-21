El Ayuntamiento de Cádiz recupera la zona deportiva de Telegrafía Sin Hilos con cinco nuevos espacios para la práctica de deporte urbano

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del concejal delegado de Deportes, Carlos Lucero, y concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha anunciado que el Ayuntamiento de Cádiz recuperará la zona deportiva de Telegrafía Sin Hilos tras años en desuso y en abandono. Las obras tienen un presupuesto de 954.547,66 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses. La empresa adjudicataria es Gruexma SL. Consistirán en la reforma de los espacios existentes en la plaza Telegrafía Sin Hilos y calle Conil y en la impermeabilización de la cubierta del edificio situado en los bajos.

En la zona superior (plaza Telegrafía Sin Hilos) las tres pistas de padel existentes en la actualidad se transformarán en tres espacios públicos donde se instalarán un circuito de calistenia, otro de parkour y un tercero de gimnasia urbana de mantenimiento. En la zona inferior (calle Conil) se desmontará el vallado actual y en los dos espacios libres existentes se instalará un circuito de skate y una pista para la práctica del basket 3 x 3. El proyecto de reforma de la plaza también contempla la renovación de toda la luminaria para poder dar servicio a estos cinco espacios nuevos en los que se podrá practicar deporte urbano.

Por otro lado, se ha aprobado el proyecto de sustitución de la climatización en la piscina de Astilleros, muy demandado por los usuarios de este equipamiento municipal. Se instalará un nuevo sistema de climatización valorado en 76.578,63 euros y contará con un plazo de ejecución de dos meses. El objetivo de este proyecto es garantizar el confort térmico en las distintas estancias del edificio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el pliego para la licitación del contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de los parques caninos de la ciudad situados en la plaza de Asdrúbal, paseo de Santa Bárbara, plaza de Santa Ana y bajos de las Puertas de Tierra. El presupuesto de licitación es de 64.530,42 euros y la duración del contrato es de un año. El alcalde ha explicado que se garantizará así la limpieza de los parques caninos y de los equipamientos urbanos que los integran y el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos instalados en estas áreas de recreo y esparcimiento para perros.