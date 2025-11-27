En Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz reconoce a la Asociación de Parkinson Cádiz con el X Premio Jesús Gargallo

El alcalde hace entrega de la distinción en un acto que ha acogido el Salón de Plenos del Consistorio y que ha recogido Sofía Quijano, presidenta de la entidad social

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido como “referente del voluntariado sociosanitario en nuestra ciudad” a la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz con la entrega del X Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad ‘Jesús Gargallo’.

En el acto, celebrado este miércoles en el Salón de Plenos del Consistorio, han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, el teniente de alcalde de Presidencia y Desarrollo Social, Pablo Otero, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín, quienes han hecho entrega de la distinción que ha recogido la presidenta de la asociación, Sofía Quijano Cabeza.

El alcalde ha reconocido la labor de todas las entidades presentadas a este premio que lleva el nombre de Jesús Gargallo, “que tanto en su labor como concejal de este Ayuntamiento como en la defensa de los trabajadores de Astilleros hizo tanto por esta ciudad”. Bruno García ha destacado la lucha por parte de la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz “por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad con mayúsculas estando cerca de las personas que padecen esta enfermedad y de sus familiares, que tanto necesitan de su labor diaria”.

