El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha 'Ward': una app para grabar pruebas de presuntos casos de violencia de género con garantías jurídicas

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha una prueba piloto con la adquisición de 30 licencias de una aplicación móvil diseñada para recopilar y certificar pruebas legales válidas en casos de violencia en la ciudad de Cádiz, cuya distribución estará coordinada con la Policía Local. Según han explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y el inspector de la Policía Local Andrés Ochoa, esta aplicación ‘Ward’ desarrollada por la empresa Innovasur utiliza una tecnología que se fundamenta en blockchain, que no es editable, por lo que presenta las garantías de seguridad para su validez ante un tribunal.

Para su distribución, desde la Fundación Municipal de la Mujer se coordina con el equipo VioGen de la Policía Local de Cádiz para trabajar de manera coordinada y garantizar el acceso a la misma por parte de las mujeres víctimas de violencia de género. La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha asegurado que “con esta iniciativa novedosa damos un importante paso en Cádiz para seguir combatiendo la violencia de género, poniendo a disposición de las víctimas una herramienta accesible y digital que les permite acreditar ante los tribunales ese caso de violencia de género”.

“La protección de las mujeres víctimas de violencia machista es una de las máximas prioridades por las que trabajamos desde el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer, buscando incorporar todos los recursos posibles y novedosos que se van creando para sumar en esta lucha contra la violencia de género que es una tarea de toda la sociedad”. Con ello, la edil ha explicado que esta aplicación instalada en el móvil de las víctimas tiene una interfaz camuflada y sólo se tendrá que dar a un botón para iniciar la grabación cuando se perciba que pueda llegar a producirse una agresión o un acto de violencia machista contra ella. Asimismo, también dispone de un mecanismo que remite un mensaje a un número de confianza, desde el que se alerta de que la usuaria puede encontrarse en una situación en la que requiere de ayuda.

No deja rastro

El uso de esta aplicación no deja rastro en el móvil y la víctima no tiene posibilidad alguna de introducir cambios en la grabación, ya que de manera automática la misma se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos. “Así se asegura su validez jurídica, aunque nunca se usarán los datos hasta que la víctima no diera premisa para ello, garantizando en todo momento la protección de datos personales”. Martín ha explicado que “con esta iniciativa damos un paso importante para poder solventar esa dificultad que existe a la hora de poder presentar pruebas sólidas legalmente válidas cuando la violencia de género se produce en el ámbito privado”, ya que suelen ser situaciones en las que no se encuentra testigos que puedas reportar o testificar estas situaciones. Además, hay situaciones que suponen un riesgo para la seguridad de la víctima que imposibilita la recogida de pruebas en el momento, así como los casos de violencia psicológica en los que no se dan agresiones físicas.

Por esas razones, ha incidido en que “esta aplicación móvil utiliza una tecnología blockchain que permite obtener esas pruebas con las suficientes garantías legales, garantizando la inmutabilidad de lo que se almacena de forma directa y automática en la nube sin dejar rastro en el teléfono móvil y haciendo posible su uso en un proceso legal”. Con todo ello, la aplicación también cuenta con la posibilidad de enviar un mensaje automático a un contacto establecido por la víctima de violencia de género, que se realizaría al activar la aplicación en una situación de agresión o de peligro para la seguridad de la misma. Por su parte, el alcalde ha asegurado que “la violencia de género es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que ir avanzando para eliminarla”, por lo que ha agradecido “que demos un paso más aprovechando la tecnología para dar seguridad a las mujeres”. Así, ha asegurado que desde el Ayuntamiento gaditano “vamos a seguir generando fórmulas y herramientas para seguir luchando contra la violencia de género”.