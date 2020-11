El Ayuntamiento de Cádiz organiza varias iniciativas con motivo del Día del Flamenco

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Cultura, ha organizado varias iniciativas con motivo del Día del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre desde hace 10 años al ser en esa fecha cuando el flamenco fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. No obstante, al celebrarse este año dicha efemérides en lunes, el Ayuntamiento ha considerado oportuno adelantar dos de las iniciativas al próximo sábado, 14 de noviembre, para el disfrute de un mayor número de personas. Así, el sábado, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición ‘Soniquete’, de Pablo Padira, en el Mercado Central. Un total de 17 personajes destacados del mundo flamenco han sido retratados por el fotógrafo gaditano. Sus nombres son: Emilio Florido, Samara Montañez, Eduardo Guerrero, José Anillo, Jesús Fernández, Encarna Anillo, Jesús Helmo, Oscar Lago, María Moreno, David Palomar, Riki Rivera, Rosario Toledo, Pilar Ogalla, Roberto Jaén, Anabel Rivera, Miguel Rosendo y Junco.

Soniquete procede de la palabra son, cuyo significado es compás, ritmo. Esta palabra se utiliza más frecuentemente al referirse a los compás de las bulerías y es su espina dorsal. En este trabajo fotográfico, el compás o el ritmo lo marca la luz de su ciudad natal, donde en una pose relajada, a la cual ellos no están acostumbrados en su día a día como artistas, son fotografiados. Y por la tarde, el bailaor de flamenco Eduardo Guerrero ofrecerá su ‘Sombra Efímera II’ en el Gran Teatro Falla, a las 16 horas. En un principio este espectáculo, que se enmarca dentro de la programación de la XVIII edición del Festival de Música Española de Cádiz, se había fijado a las 20 horas, pero con motivo del toque de queda para evitar la propagación del coronavirus se ha tenido que adelantar la hora de inicio. Con ‘Sombra Efímera II’, el artista gaditano continúa la exploración del cruce entre la tradición flamenca, la danza contemporánea y las artes visuales. Acompañado al cante por Samara Montañez y Manuel Soto, y a la guitarra por Javier Ibáñez, este espectáculo evoca emociones y está cargado de imágenes que el espectador debe de ir encontrando. Es una obra en la que habla de la sociedad actual y de los siglos pasados, de la evolución y del retroceso en determinadas parcelas, del camino y del cambio.

Como ya se ha anunciado, el Ayuntamiento de Cádiz ha activado un procedimiento para que aquellas personas que hayan adquirido entradas para eventos reprogramados de Cultura, como éste de ‘Sombra Efímera II, puedan solicitar devoluciones o cambios. En paralelo, el Ayuntamiento de Cádiz pretende buscar un encaje legal en la normativa estatal para actuar sobre estas reclamaciones que puedan efectuarse cuando estén motivadas por cierres perimetrales u otras consecuencias derivadas de la pandemia o de las medidas decretadas para evitar su propagación. Asimismo, desde el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced se desarrollará el lunes una programación especial a través de las redes sociales para conmemorar este día. En concreto, se anima a utilizar en redes sociales el hashtag #cadizesflamenco, desde el que publicar contenido interesante relacionado con el flamenco, ya sea un vídeo con una felicitación, tocando, cantando, una videodanza, etc.

La idea es salvar así la dificultad de reunirse en el contexto actual y hacerlo de forma virtual para compartir visiones e iniciativas que se hayan llevado a cabo por este día en las escuelas, colegios academias, peñas, asociaciones y colectivos en general, así como individualmente o con amigas y amigos. Quien lo desee, también podrá enviar los contenidos a las redes sociales del Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced (@flamencoCadiz en Facebook y Twitter y @cadizesflamenco en Instagram) o al correo cadizesflamenco@gmail.com para que sean compartidos. Además de las iniciativas señaladas, Onda Cádiz Televisión también conmemorará el Día del Flamenco con una programación especial con la emisión de los espectáculos de Patrimonio Flamenco grabados este verano en el Castillo de Santa Catalina. De esta forma, el sábado 14, a las 22.30 horas, se emitirá el espectáculo ‘Marea viva’ de Rosario Toledo, de dos horas de duración. El domingo 15, a las 22:30 horas, se ofrecerá ‘Etéreo’ de Eduardo Guerrero, de dos horas también de duración. Y ya el lunes 16, Día de la conmemoración del décimo aniversario del flamenco como Patrimonio, a partir de las 23:00 horas se emitirá ‘Oriunda’, de María Moreno, de una hora y cuarto de duración aproximadamente.

La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, señala que “dentro de las limitaciones que tiene ahora mismo la cultura, nos adaptamos a las circunstancias y mantenemos el propósito de homenajear a una de nuestras mayores señas de identidad cultural, como es el flamenco”. “A pesar de que la Junta de Andalucía –añade- abandone y considere no esencial la cultura, desde el Ayuntamiento de Cádiz seguimos apostando por ella y reinventándonos con objeto no sólo de que se sigan celebrando espectáculos, sino también de dar visibilidad a artistas plásticos, fotógrafos y otros profesionales de la cultura que están siendo muy castigados por la situación que estamos viviendo”. “No obstante, este Equipo de Gobierno tiene claro que la cultura es un derecho del cual no debemos prescindir”, apostilla.