El Ayuntamiento de Cádiz invierte 23 millones de euros en la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por José Manuel Cossi y Pablo Otero, tenientes de alcalde de Urbanismo y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, respectivamente, y el concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha visitado este lunes las obras que se están ejecutando desde hace dos semanas en la zona deportiva de la Plaza Telegrafía Sin Hilos, que cuentan con un presupuesto de 954.547 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

García ha visitado una actuación que permitirá habilitar en la parte superior de la plaza una pista de calistenia, otra de parkour o wave ramp y un parque saludable y en la inferior se renovará la pista de baloncesto de 3x3 con dos canastas y una pista de skate. Los trabajos contemplan tanto la mejora de la iluminación como de la accesibilidad de la plaza, con la construcción de zonas de paso en los laterales de la zona ajardinada, así como la impermeabilización del edificio municipal para evitar las filtraciones a los locales situados en los bajos de la plaza.

El alcalde ha resaltado “la inversión millonaria realizada por el actual equipo de Gobierno en la mejora de instalaciones deportivas de la ciudad, cifrada en 18 millones de euros, a los que se suman los cinco millones de la Diputación destinados a la construcción del nuevo pabellón Portillo, que ha recibido tres ofertas durante el plazo de licitación y que esperamos adjudicar pronto. Sin duda, una apuesta clara por el deporte y por recuperar espacios que se encontraban cerrados o en mal estado”.