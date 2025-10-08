El Ayuntamiento de Cádiz y Fotocolectivo 35mm crean la I Muestra Fotográfica Popular

El Ayuntamiento de Cádiz y Fotocolectivo 35mm Cádiz han presentado este miércoles la I Muestra Fotográfica Popular de la ciudad de Cádiz. La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, y el presidente de la entidad, Luis Merino, han dado a conocer la puesta en marcha de una iniciativa “que tiene un carácter popular y participativo”, ha destacado la edil, que también ha asegurado que “se trata de un proyecto que nos ilusiona, porque no es una exposición más; es un ejercicio de memoria colectiva, un homenaje a nuestra ciudad a través de los ojos de sus propios vecinos y vecinas”.

Las personas interesadas podrán inscribirse entre el 9 de octubre y el 30 de noviembre enviando un máximo de tres fotografías a la dirección de correo electrónico act.fotocolectivo.35mm.cadiz@gmail.com con el asunto "I Muestra Fotográfica Popular de la ciudad de Cádiz". En el cuerpo del correo se incluirán los siguientes datos: nombre completo de la persona participante, teléfono de contacto, correo electrónico, título de cada fotografía y declaración responsable de autoría y permisos de exhibición de las personas que aparezcan en las imágenes, en caso de ser necesario de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982.

Las bases recogen que en esta muestra podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes o visitantes de Cádiz, sin distinción de nacionalidad. La participación es gratuita. La temática tendrá que estar relacionada con la ciudad de Cádiz, “destacando su cultura, tradiciones, paisajes, gentes, vida cotidiana o cualquier otro aspecto que refleje su esencia, centrando especialmente su interés en las actividades recreativas y culturales”, recogen las bases. Posteriormente, se realizará una selección de las mismas, que se expondrán al público en un lugar emblemático de la ciudad. Este lugar dependerá del número de fotografías que se seleccionen.