Autobuses gratuitos para los empadronados en El Puerto en el nuevo contrato que saldrá a licitación en otoño

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha presentado esta mañana en el Palacio de Araníbar, acompañado por su equipo de Gobierno y representantes de la sociedad civil, autónomos, empresas, hermandades e inversores, un paquete de cuatro medidas fiscales para aplicarse en los próximos meses. Lo ha hecho en un acto dentro de la estrategia 'El Puerto Avanza' con la que quiere vertebrar todas las acciones de inversión en la ciudad.

“Con deuda cero, El Puerto vuelve a tener capacidad de inversión. Estas medidas son la demostración de que una gestión seria y rigurosa se traduce en más recursos, más oportunidades y más calidad de vida para todos los portuenses”, ha señalado el alcalde, que ha insistido en “que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los portuenses”. El primer edil ha hecho hincapié en que gracias a gestionar con eficiencia se ha logrado cancelar la deuda comercial y bancaria, eliminar los intereses millonarios y los planes de ajuste del Ministerio para que El Puerto decida el rumbo de El Puerto, convirtiéndose en una ciudad con más recursos para invertir y mejorar los servicios públicos”.

Las cuatro medidas anunciadas

Rebaja del 50% en la tasa de caseteros de Feria

El Ayuntamiento reducirá a la mitad la tasa de las casetas para impulsar el crecimiento de la feria, haciéndola más asequible y participativa.

Bajada histórica del IBI (-2,5%)

El Puerto no solo mantiene la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles, sino que lo reduce un 2,5%, situando a la ciudad entre las que tienen el IBI más bajo de la provincia. Ya en 2026, en automático, sin solicitarlo.

Bonificación del ICIO y ayudas a la conservación del patrimonio

El pago del ICIO se retrasará al inicio de las obras y se bonificará en un 95% para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Asimismo, se mantienen las bonificaciones del 99% en actuaciones de conservación del casco histórico, como blanqueo y pintado de fachadas, cierros, balcones y ventanas. Una ciudad con más facilidades para crecer.

Transporte urbano gratuito para todos los empadronados

El nuevo contrato de autobuses, que se licitará este otoño, contempla la renovación de la flota, la mejora de frecuencias y las condiciones laborales. La medida estrella será la gratuidad total del transporte público para los portuenses empadronados, mediante tarjeta inteligente o aplicación móvil.