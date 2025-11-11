Entrevista en Más de Uno

La AUGC resalta que el 'demoledor' informe de la Eurocámara sobre los medios contra el narcotráfico en la costa andaluza constata la 'desventaja' en la lucha

La AUGC valora el demoledor informe de los eurodiputados que viajaron a la costa gaditana como una constatación del problema crónico que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sufren en la provincia en su lucha contra el narcotráfico.

Jaime Álvarez

Cádiz |

El demoledor informe contra el narcotráfico redactado por la comisión de europarlamentarios que visitó la provincia de Cádiz este pasado mes de mayo y aprobado por la Eurocámara es para la AUGC la constatación del problema crónico que hay en la costa gaditana en torno a la lucha contra las narcolanchas. Este informe fue expuesto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y detalla en más de 20 páginas las reflexiones de los eurodiputados que acudieron a la provincia y que tuvieron la ocasión de departir con diversas entidades sociales y políticas de la provincia.

Diego Madrazo es guardia civil y responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC y en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz ha denunciado en Más de Uno Bahía de Cádiz el "intento de ocultación de pruebas" que refleja el informe y cree que el "Ministerio del Interior quiso ocultar pruebas". Al respecto de las valoraciones de la delegación europea sobre los medios con los que los narcotraficantes vienen a la costa española, Diego Madrazo cree que "no hay medios normativos que permitan garantizar las condiciones mínimas de protección".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer