La Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz gana el X Premio ‘Jesús Gargallo’

El Ayuntamiento de Cádiz ha determinado entregar el X a la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz. El jurado calificador, reunido este lunes, ha determinado por unanimidad entregar este premio dotado con 6.000 euros a esta entidad social por su “trabajo ininterrumpido durante más de dos décadas con una atención especializada, orientación, terapias y acompañamiento emocional a un colectivo que requiere de una atención integral y humana”.

Además, el jurado ha destacado que la Asociación de Parkinson es “un referente en el ámbito del voluntariado sociosanitario de la ciudad que refleja un modelo de implicación social, cercanía y compromiso humano digno de reconocimiento”. Por último, ha subrayado que esta asociación “ofrece una asistencia integral que abarca no sólo el ámbito terapéutico y sanitario, sino también el emocional, social y formativo”.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, traslada su enhorabuena a la entidad premiada, entre las siete presentadas este año, recordando que el Premio ‘Jesús Gargallo’ es una reconocimiento público del Ayuntamiento gaditano a personas o entidades que se hayan distinguido por ejercer una actividad centrada en la defensa de los derechos humanos, las políticas de igualdad o, en general, ejercer acciones civiles, sociales o laborales conducentes a realzar la dignidad de colectivos en situaciones de vulnerabilidad.