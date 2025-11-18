En Cádiz

La Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz gana el X Premio ‘Jesús Gargallo’

El jurado reconoce que es un referente en el ámbito del voluntariado sociosanitario de la ciudad con más de dos décadas de servicio ininterrumpido al colectivo

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Reunión del jurado en el Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz
Reunión del jurado en el Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz | OCR

El Ayuntamiento de Cádiz ha determinado entregar el X a la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Cádiz. El jurado calificador, reunido este lunes, ha determinado por unanimidad entregar este premio dotado con 6.000 euros a esta entidad social por su “trabajo ininterrumpido durante más de dos décadas con una atención especializada, orientación, terapias y acompañamiento emocional a un colectivo que requiere de una atención integral y humana”.

Además, el jurado ha destacado que la Asociación de Parkinson es “un referente en el ámbito del voluntariado sociosanitario de la ciudad que refleja un modelo de implicación social, cercanía y compromiso humano digno de reconocimiento”. Por último, ha subrayado que esta asociación “ofrece una asistencia integral que abarca no sólo el ámbito terapéutico y sanitario, sino también el emocional, social y formativo”.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, traslada su enhorabuena a la entidad premiada, entre las siete presentadas este año, recordando que el Premio ‘Jesús Gargallo’ es una reconocimiento público del Ayuntamiento gaditano a personas o entidades que se hayan distinguido por ejercer una actividad centrada en la defensa de los derechos humanos, las políticas de igualdad o, en general, ejercer acciones civiles, sociales o laborales conducentes a realzar la dignidad de colectivos en situaciones de vulnerabilidad.

