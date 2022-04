Archivada la denuncia contra Javier Bello por el llamado 'Caso Naturgy'

El Consejo de la Competencia de Andalucía ha archivado la denuncia presentada contra el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, interpuesta por la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz- FACUA Cádiz, al considerar que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción. Cabe recordar que esta organización denunció al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ante la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía “por la emisión de un comunicado -en el que según esta asociación apuntillaba- se instaba a los consumidores a contratar con la comercializadora de electricidad Naturgy, vulnerando así las leyes de la competencia”.

Sin embargo, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía concluye, sin que se haya presentado recurso, que “los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción, haciendo hincapié en que la actuación municipal a la que se atribuye carácter presuntamente anticompetitivo no es una manifestación de la intervención del mercado del citado Ayuntamiento como operador económico, pues no implica el ejercicio de ninguna actividad económica. Por tanto, la conducta denunciada, limitada a informar sobre la oferta de servicios que la comercializadora de electricidad Naturgy Iberia S.A puede realizar a los residentes en El Puerto de Santa María, no tiene cabida entre las actuaciones tipificadas por la LDC como prohibiciones”.

Javier Bello ha recalcado que “se demuestra que, tal y como explicó en infinidad de ocasiones, el Ayuntamiento jamás quiso favorecer a ninguna empresa suministradora de electricidad, sino que durante la pandemia lo único que se buscaba desde el Gobierno de la ciudad era ayudar en todo lo posible a los portuenses que estaban padeciendo los efectos de la crisis económica y social derivada de la situación sanitaria provocada por el Covid-19”. El edil señala que, por tanto, se archiva una más de las tantas denuncias que se han ido presentado contra el equipo de Gobierno a lo largo de este mandato municipal, “con la clara intención de poner en duda ante la opinión pública constantemente la gestión realizada”.