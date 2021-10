Aprobadas las ordenanzas fiscales de Sanlúcar

El Pleno ha aprobado con los votos favorables del equipo de Gobierno PSOE y Cs la propuesta de las ordenanzas fiscales para el próximo año, que recogen la congelación de los impuestos y tasas, las modificaciones consensuadas con comerciantes y hosteleros, la bonificación del 95% IBI de las viviendas sociales y el pago por parte del Ayuntamiento del incremento del IPC del consumo del agua, una medida que beneficiará a más de 34.000 familias. Así lo ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, David Salazar quien ha lamentado que el voto negativo de IU “y con ello den la espalda a ciudadanos, comerciantes y hosteleros, con los que este equipo de gobierno se ha reunido en mesas sectoriales durante varios meses y con los que hemos llegado un consenso para obtener los mejores beneficios para estos sectores”.

“Votar en contra de estas ordenanzas es dar la espalda a más de 34.000 familias que se benefician de que el Ayuntamiento paga la subida del IPC del agua, es dar la espalda a los comerciantes y hosteleros y no escuchar sus demandas”, ha señalado Salazar, que también ha pedido al único edil de Podemos “que no mienta” en relación a su intervención en el pleno afirmando que se cobró por ocupación de vía pública durante los meses del confinamiento. “NI marzo ni abril ni mayo se les cobró, y junio con un coeficiente reductor”, ha explicado. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier Porrúa, ha subrayado que con la aprobación inicial de las ordenanzas para 2022 “se vuelve a poner de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno de no subir la presión fiscal a los sanluqueños, máxime en la situación actual de crisis económica a causa de la pandemia”.