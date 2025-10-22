El alcalde de Vejer estudia denunciar a Diputación de Cádiz por el reparto "arbitrario" de los fondos a "municipios afines"

El alcalde de Vejer, Antonio González, acompañado de su equipo de gobierno, ha reclamado en Más de Uno Bahía de Cádiz "un trato justo hacia el municipio" por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, tras denunciar en el pleno provincial el “abandono absoluto” por parte de la institución.
Tras pedir el turno de palabra y "no poder intervenir por contravenir al reglamento", González ha asegurado que su municipio “lleva demasiado tiempo siendo ignorado” por parte de la Diputación: “Ni viviendas, ni infraestructuras, ni subvenciones nominativas, ni atención institucional. No responden a las llamadas, no conceden citas y, lo más grave, actúan como si Vejer no existiera.”
Los que gobiernan Diputación son malas personas
Antonio González ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una actitud de diálogo y colaboración, pero se ha encontrado con una actitud “sectaria y discriminatoria” por parte de la Diputación, que impide avanzar en proyectos clave para los vejeriegos: “Nos han prometido la construcción de las 32 viviendas de protección oficial y seguimos sin respuesta. No se ha movido ni un solo papel, y eso que nos dijeron el pasado mes de marzo, que Vejer sería de los primeros municipios donde se empezarían a construir”.
"Es una consigna contra nuestro pueblo"
El alcalde ha denunciado que esta situación no es un hecho aislado, sino “una consigna política clara” que busca castigar a Vejer por motivos partidistas: “Parece que la orden es ‘a Vejer ni agua’. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a permitir que se siga castigando a nuestro pueblo.” “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Y si para que nos escuchen tenemos que movilizarnos, lo haremos. Vejer no se calla y no se rinde”, ha asegurado González.