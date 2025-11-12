El alcalde de Rota asegura que el servicio Viogen nunca ha estado en entredicho y denuncia una campaña de 'fake news'

El alcalde de Rota rechaza las afirmaciones del partido político Roteños Unidos que ha puesto en cuestión que el propio alcalde haya ordenado la suspensión del servicio Viogen en el que colabora la Policía Local de la ciudad haciendo referencia a informaciones aparecidas en medios de comunicación digitales de la ciudad. José Javier Ruiz Arana ha asegurado que nunca ha estado en cuestión el servicio y de manera contundente ha rechazado las afirmaciones de esta formación política por hacerse eco de una noticia falsa de un tema tan delicado.

El regidor roteño ha explicado en Más de Uno Bahía de Cádiz que este servicio nunca ha dejado de prestarse y que lo único que se hizo fue una reestructuración parcial, y así se comunicó, pero nunca cesando el servicio. El alcalde de Rota ha denunciado una campaña de 'fake news' y ha resaltado el compromiso municipal en esta materia siendo la igualdad un eje fundamental de los programas municipales y de la oferta educativa municipal.

Sobre otros temas de actualidad el regidor roteño ha asegurado que desea que el desdoble de la A-471 se lleve a cabo pero considera que el PP "miente" porque "lo único que viene es que se va a licitar la fase 1 del proyecto de la cual no viene cantidad". Dice Ruiz Arana que la cantidad que se ha hecho pública "no viene en ningún lado" y que "quieren cumplir el expediente de algo que no han hecho". "Se ha hecho cero de lo que prometieron", denuncia el alcalde de Rota sobre los compromisos municipales de la Junta de Andalucía.

Vivienda, el gran problema

El gran problema de España y de la ciudad es la vivienda. Hay una amplia estacionalidad y el ingrediente extra de la Base Naval de Rota hace imposible conseguir una vivienda en condiciones económicas competitivas. El alcalde de Rota cree que el plan de vivienda presentado por el municipio que prevé la construcción de más de 1000 viviendas en los próximos años es la opción que hay sobre la mesa por parte del municipio para poder construir vivienda ya que para la construcción de promociones públicas se hace indispensable la colaboración de otras administraciones porque el consistorio no puede asumir la inversión necesaria debido al plan de ajuste financiero que sufren las arcas públicas.