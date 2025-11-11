En Barbate

El alcalde de Barbate 'invita' al ministro Grande-Marlaska a 'reflexionar' tras el informe de la Eurocámara sobre los medios contra el narcotráfico

Miguel Molina cree que el ministro Fernando Grande-Marlaska "debería pensar en irse" tras el informe de los eurodiputados que visitaron Barbate para evaluar los medios contra el narcotráfico

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, cree que el ministro Fernando Grande-Marlaska debería "ser autocrítico y pensar en irse" tras el informe de los eurodiputados que visitaron Algeciras y Barbate el pasado mes de mayo tras la petición para evaluar los medios con los que se hace frente a la lucha contra el narcotráfico. Una visita que se produjo tras una carta de David Gutiérrez, del sindicato Confederación Española de Policía, a Bruselas.

A este respecto, Molina cree que el ministro Grande-Marlaska debería de valorar los informes que llegan de Europa y ser crítico consigo mismo además de tener en cuenta las críticas de familias y las secciones sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque cree que el asunto es "doloso" para los barbateños y barbateñas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer