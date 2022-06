Adelante Andalucía quiere un proyecto 'sostenible' para Delphi financiado por los Next Generation

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez ha planteado que parte de los fondos europeos sean destinados a implantar un proyecto de industria sostenible en los terrenos de la antigua Delphi. En una visita a la barriada del Río San Pedro con los vecinos, los candidatos José Ignacio García y Leticia Blanco, y el alcalde de Cádiz, José María González, Rodríguez ha conocido los principales problemas de esta barriada de Puerto Real.

“Gracias a la información que nos llevan trasladado las asociaciones desde hace algunos meses, certificamos algo que se percibía por parte de la ciudadanía, como es el abandono de la barriada del Río San Pedro”, ha asegurado Rodríguez, que ha lamentado que “además de llevar casi 30 años sin que se haya hecho una intervención integral dentro de la barriada, hay algunas cuestiones que son urgentes, como es el tema del cableado de alta tensión que no debe pasar por encima de barriadas tan pobladas como ésta, y el tema de la contaminación con los graneles”.

En este sentido, la candidata de Adelante Andalucía ha mostrado su rechazo al proyecto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBCA) para Delphi como almacén de graneles. “Es un sector que no genera empleo en el entorno, que no da nada a la sociedad más allá que las externalidades negativas del desarrollo industrial de otros, es decir, comernos la basura de los demás, como ocurre en el vertedero de Nerva o en los cementerios nucleares del Cabril o de Andújar”. “Nosotros creemos que Andalucía no debe ser un vertedero, sino que debemos desarrollar la industria y compartir las cargas de sus efectos. Y luego, ofrecer garantías”. En el caso de Puerto Real, “hay técnicas suficientemente modernas para evitar que los graneles se dispersen, y teniendo en cuenta que no se están aplicando en el muelle de La Cabezuela, pocas garantías puede ofrecer la APBCA para que eso se cumpla en los terrenos de Delphi”.