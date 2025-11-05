‘16 días para recordar que son 365’, la campaña de Cádiz por el 25N

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín, han presentado este lunes la programación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que combina acciones de sensibilización, formación, reflexión y participación ciudadana, y que incluye también la celebración de la III Carrera por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres el próximo 16 de noviembre.

La concejala de Igualdad ha destacado que la programación del 25N pone el foco en la formación y la capacitación como herramientas esenciales para prevenir, detectar y combatir la violencia de género porque “no basta con concienciar sobre la existencia de este problema real, ya que como administración y como sociedad tenemos que darle a la ciudadanía información, formación y herramientas para saber actuar ante esta lacra social”.

Por ello, este año se celebrará una campaña de formación y capacitación titulada ‘16 días para recordar que son 365: Luchando contra las violencias machistas’, una serie de actividades educativas y de reflexión que se celebrarán del 26 de noviembre al 10 de diciembre para abordar diferentes violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Una campaña que cuenta con la colaboración fundamental de la Universidad de Cádiz (UCA) a través de su Dirección General de Igualdad, así como de otras entidades como la Fundación Cádiz CF, Cádiz Centro Comercial, Fegadi y el Gimnasio Raúl Castro, entre otras. Asimismo, las acciones con motivo del 25N en Cádiz cuentan con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género