El reto del PSOE de Cádiz: "re-ilusionar" a los abstencionistas del 2018

El PSOE quiere gobernar Andalucía y quiere hacerlo 'reconquistando' al electorado perdido en 2018. Son conscientes de que hay mucho del electorado abstencionista de ese año que dejó de creer en su proyecto y quieren volver a recuperarlo. Por ello, el partido ha apostado por una renovación integral de sus listas y de su filosofía y quiere volver a retomar el pulso a la calle. Esta campaña decisiva quieren situar a pie de calle del debate de la gestión y han situado, al frente del proyecto en Cádiz, el principal baluarte de la gestión socialista en Cádiz: la Diputación de Cádiz.

Al frente de ella, que dejará de serlo en cuanto sea nombrada Diputada regional, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, García ha reconocido los "errores" que ha cometido su partido que han causado que el PSOE no gobierne Andalucía y ha resaltado la renovación programática y de listas en los diversos territorios, incluido Cádiz. Es el principal objetivo, y por ello García quiere contraponer dos modelos de gestión: el de su institución -Diputación- y el de la Junta en Cádiz -su rival, Ana Mestre-. García ha resaltado la gestión "sin sectarismos" de su institución frente a la de la Junta "que ha dejado solos a los ayuntamientos en la gestión de la pandemia".

"Frente a los planes de empleo de la Diputación, ninguno realista de la Junta"

La campaña del PSOE de Cádiz para este 19 de junio confrontará modelos sanitarios, educativos y económicos. La candidata ha recordado que "aun estando en tiempos complejos, durante el gobierno del PSOE no se vivían las escenas de la sanidad que ahora vivimos o en la educación". También ha denunciado la necesidad de poner esfuerzos mayores en la reactivación económica y en las inversiones autonómicas que "mientras otras provincias reciben inversiones millonarias, en Cádiz no hay inversiones efectivas". Claro ejemplo es, para García, la Facultad de Valcárcel de Cádiz: "Lo prometieron en campaña y ahora se han dado cuenta de que no hay recursos", recrimina García que acusa a la Junta de "haber convocado a todas las administraciones desde el minuto uno y no ahora por la campaña electoral”.