El último 'remendero' de Puerto Real: un oficio en visos de desaparecer

En el pequeño local de la calle de La Plaza 99, en pleno centro de Puerto Real, se ubica un guardián de la artesanía. Los zapateros son emblemas de la artesanía que cada vez cuesta más encontrar en el corazón de las ciudades. Félix es la tercera generación de zapateros, y de hecho él nació en el mismo inmueble donde se ubica ahora su pequeña tienda.

Un paseo con Félix 'El botana' por la calle es como ir con una celebridad: todo el mundo le conoce y todo el mundo se interesa por su vida. Y es normal, porque es uno más de la calle y muchas de las personas que transcurren por la calle han recurrido a sus servicios. Defiende el comercio de cercanía frente al comercio 'deshumanizado' y destaca la importancia de mantener los oficios artesanos.