La UCA participará en la primera regata internacional de veleros autónomos no tripulados

La Universidad de Cádiz ha ejercido de anfitriona en la presentación oficial de La Micro Ruta de la Sal, la primera regata internacional de larga distancia para veleros autónomos no tripulados, que tuvo lugar el pasado miércoles 24 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cádiz. El acto se celebró en el marco del Blue Zone Forum, evento vinculado a la sostenibilidad e innovación en el ámbito marítimo.

Esta iniciativa, liderada por la entidad Enregata, convoca a equipos universitarios de toda España en un desafío singular: diseñar y construir una embarcación de hasta tres metros de eslora, propulsada exclusivamente por el viento y alimentada por energías renovables, capaz de transportar un kilo de sal desde Sant Antoni de Portmany (Ibiza) hasta la península de forma completamente autónoma. La salida está prevista para el 5 de abril de 2026, con destino aún por definir entre Barcelona y Denia.

Durante la presentación, la Universidad de Cádiz estuvo representada por el profesor Aurelio Muñoz Rubio, del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales, que lidera el equipo técnico de la UCA, denominado UCAuto Sailing. Asimismo, la profesora Cristina Sierra, del Departamento de Organización de Empresas, expuso en el acto el enfoque de gestión y comunicación del proyecto que desarrolla el equipo gaditano.

El evento contó con la participación de representantes de otras universidades españolas involucradas en la regata, como la Universidad de Cantabria (equipo Vaucan), la Universidad Politécnica de Cartagena (NavySails) y la Universitat Politècnica de Catalunya (Raig-FNB), entre otras. Todos ellos compartieron el estado de desarrollo de sus proyectos, que oscilan entre la fase de diseño y la inminente realización de pruebas en el mar.