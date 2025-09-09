En Cádiz

‘Tipo, tipo’ de Raquel Jove, anunciará el Carnaval de Cádiz 2026

El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene cartel anunciador, obra de la ilustradora y diseñadora gráfica gaditana Raquel Jove y titulado ‘Tipo, tipo’.

El cartel se ha presentado en la Casa del Carnaval contando con la presencia de la propia autora, de la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo; y del alcalde de la ciudad, Bruno García.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Cartel carnaval
‘Tipo, tipo’ de Raquel Jove anunciará el Carnaval de Cádiz 2026 | Ayuntamiento de Cádiz

Beatriz Gandullo ha dado la enhorabuena a Raquel Jove por este cartel “que refleja a la perfección lo que es Cádiz y su Carnaval” añadiendo que “estamos muy contentos con el resultado y agradecemos de corazón a Raquel Jove que aceptara este reto tan importante de crear el cartel anunciador de nuestra fiesta grande. Hemos acertado de pleno con la elección”.

Tras hacer un recorrido por la trayectoria profesional de Raquel Jove, se la develado el cartel y se ha proyectado un video con el ‘making off’ de la elaboración de este cartel, cuyo proceso ha durado aproximadamente dos meses.

La autora ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz por este ofrecimiento asegurando que “he intentado que todo el pueblo gaditano estuviera representado en el cartel, en el que también he querido reflejar la emoción, el color y la diversión que se respira en cada esquina de la ciudad en Carnaval”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha felicitado a la autora por su obra animando a todos los que contemplen el cartel a “descubrir cada uno de los detalles y de los personajes que están reflejados para así buscar su propia interpretación”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer