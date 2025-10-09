Los premios CREA de Cruz Roja Andalucía desembarcan en el Palacio de Congresos de Cádiz

Cruz Roja Española en Andalucía entrega esta tarde en Cádiz los premios CREA+, que se han venido celebrando de manera bienal en diferentes categorías. Por primera vez viajan fuera de Sevilla y desembarcan en la capital. pero que siempre compartían algo en común: la solidaridad y el compromiso social como hilo conductor, o más bien, como inspiración para las personas y entidades premiadas: desde empresarias, a periodistas, profesores, agentes de los cuerpos de seguridad del estado, hasta institutos de FP y, también, organizaciones sociales.

Hace un año, Cruz Roja decidió que los premios se convocaran de manera anual en lugar de cada dos años, y situó en Cádiz el escenario donde se celebraría la entrega de las estatuillas de la quinta edición. Las cuatro anteriores habían tenido lugar siempre en Sevilla. La fecha era relevante ya que en 2024 la organización conmemoraba un aniversario centenario en la capital gaditana: la creación de la primera delegación de Cruz Roja en la ciudad, hacía 150 años. Y los premios serían la mejor manera de culminar un año repleto de actividades, exposiciones y ponencias. Pero la tragedia que vivió la provincia de Valencia, a consecuencia de la dana, llevó a Cruz Roja a posponer esta celebración para centrar todos sus esfuerzos en dar la respuesta que la emergencia necesitaba.

Los premios volverán a celebrarse el 9 de octubre de 2025, manteniendo las categorías y los premiados, y por supuesto también se mantiene Cádiz como la ciudad a la que regresarán, en el Palacio de Congresos, ante cuya entrada lucirá la Bandera de la Cruz Roja en la fuente de la Plaza de Sevilla y se iluminará la fuente de color rojo para la ocasión.