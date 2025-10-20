La OPP72 reclama a Europa que mire "por la pesca" con la opinión del sector

Nicolás Fernández, gerente de la opp72 y secretario general de FECOPESCA ha hablado en Onda Cero de la campaña 'La mar de Cádiz y sus gentes”, un programa que hace una llamada de atención sobre la importancia que tiene la pesca en la provincia de Cádiz, siendo la única, además, que tiene todas las modalidades de pesca.

Una campaña necesaria, pues, según sus palabras hay un gran desconocimiento de las actividades pesqueras, de la producción y de la importancia que tiene el consumo de pescado para tener una buena salud. Por otro lado, ha lamentado que la ciudad de Cádiz, no cuente con flota en la actualidad, cuando, hace unos años, era todo un referente.

Más 'cariño' para la pesca

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil alertaba hace unos días que 2025 es uno de los peores años registrados, con descensos significativos en volumen de capturas y facturación, uno de los problemas con los que se encuentran es el de la proliferación del alga asiática, o la Regulación específica sobre la presencia del atún rojo, entre otros problemas.

Ha insistido en que la OPP72 solicita a las autoridades competentes la adopción inmediata de medidas que incluyan programas de gestión del alga asiática “que cuente con la opinión del sector pesquero”, Políticas adaptadas a los efectos del cambio climático en la pesca artesanal y Regulación específica sobre la presencia del atún rojo, además de apoyos financieros directos a la pesca artesanal para garantizar su viabilidad.