Oblatas: el acompañamiento para construir una vida tras la explotación sexual

Abandonar la prostitución es un proceso largo y complejo en el que aparecen numerosas dificultades: desde las secuelas psicológicas derivadas de la violencia sufrida hasta la falta de redes de apoyo o las barreras para acceder a recursos sanitarios y sociales. Frente a esta realidad, en Oblatas trabajan desde hace años en la provincia de Cádiz para ofrecer las herramientas necesarias que permitan a estas mujeres reconstruir sus vidas y recuperar su autonomía y dignidad.

La labor de Oblatas es admirable. Esta entidad ofrece una atención integral a aquellas mujeres que lo han necesitado. Mediante centros de día, recursos de acogida, integración social y realización personal, ayudan a mujeres que llegan principalmente desde Latinoamérica con una desinformación brutal.

La labor de la asociación se basa en el acompañamiento continuado para una recuperación real. Se busca otorgarles alojamiento, alimento y una cobertura sanitaria desde el primer momento.

Desde Oblatas aún consideran que existe un gran desconocimiento sobre la explotación sexual y que, en muchas ocasiones, la sociedad culpa a las víctimas. Por ello, reclaman una mayor sensibilización y políticas que sitúen los derechos humanos de las mujeres y su dignidad en lo más alto.