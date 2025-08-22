Entrevista en Más de Uno

José Antonio Vera Luque pregona el Entierro de la Caballa 2025

La XXXVIII de este evento comenzará entorno a las 18:00 con la salida del cortejo fúnebre de la caballa por las calles de La Viña.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Si hablamos de verano en Cádiz es inevitable hablar del Entierro de la Caballa, la cita que pone fin al verano en la ciudad. Este festejo comenzará entorno a las 18:00 con la salida del cortejo fúnebre desde el Club Caleta, y que recorrerá las calles del barrio de La Viña, para acabar en el Paseo Fernando Quiñones. Posteriormente, la celebración continuará con el pregón y las diversas actuaciones de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

Este año, el pregón correrá a cargo de José Antonio Vera Luque, con el que hemos hablado en Más de Uno.

