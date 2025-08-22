José Antonio Vera Luque pregona el Entierro de la Caballa 2025

Si hablamos de verano en Cádiz es inevitable hablar del Entierro de la Caballa, la cita que pone fin al verano en la ciudad. Este festejo comenzará entorno a las 18:00 con la salida del cortejo fúnebre desde el Club Caleta, y que recorrerá las calles del barrio de La Viña, para acabar en el Paseo Fernando Quiñones. Posteriormente, la celebración continuará con el pregón y las diversas actuaciones de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

Este año, el pregón correrá a cargo de José Antonio Vera Luque, con el que hemos hablado en Más de Uno.