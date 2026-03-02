HORECA reclama al Gobierno 'celeridad' para volver a recuperar las playas tras el tren de borrascas

Los hosteleros de Cádiz exigen un plan de choque para resucitar sus playas tras la situación en la que se encuentran a consecuencia del tren de borrascas de las últimas semanas, un temporal que también ha afectado a la hostelería gaditanas, pues muchos comercios han tenido pérdidas materiales además de destrozos en los chiringuitos ubicados en las playas.

Antonio De Maria, presidente de Horeca, ha explicado en una entrevista en "Más de uno Bahía de Cádiz", que le preocupa mucho el sistema de funcionamiento de las administraciones, por ser mas burocrático y ha alertado sobre la pérdida de arena en la costa gaditana y la mala imagen que presentaría de cara a la Semana Santa

Antonio de María, confía en que el proyecto salga adelante lo más rápidamente posible y que culmine de manera positiva pues en la provincia de Cádiz, un verano sin playa, ha dicho, sería una catástrofe. Por otro lado, se ha manifestado en relación al transporte ferroviario explicando que antes había mucha clientela que venía en tren y ahora, al no haber billetes, a consecuencia de la supresión del numero de vagones, ese número de personas ha disminuido de manera destacada