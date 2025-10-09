El gaditano Pipo Romero estrena 'Alborada', un viaje sonoro por su música

El aclamado guitarrista y compositor español, Pipo Romero, nos invita a un viaje sonoro con el lanzamiento de su último single, "Bailando en el Tsunami". Esta emotiva pieza es el preludio perfecto de su próximo y esperado álbum, "Alborada", que promete cautivar al público en su lanzamiento oficial el próximo 10 de octubre.

La presentación oficial de "Alborada" se celebrará en la Sala Galileo Galilei de Madrid el 18 de octubre, a las 12:30 horas. Las entradas para este evento ya están disponibles Aquí. Además, Pipo Romero ha sido seleccionado para actuar en dos destacados festivales internacionales: WOMEX 2025 y Folk Alliance International 2026.

"Bailando en el Tsunami" es, probablemente, la pieza más personal y atmosférica del nuevo disco. Compuesta en unas pocas horas, la canción surgió de una intensa experiencia emocional y se presenta como una "carta abierta" expresada a través del sonido. Inspirada en la icónica obra "La gran ola de Kanagawa", la música evoca la idea de una coreografía sobre la cresta de la incertidumbre. Musicalmente, la obra navega entre el impresionismo y una profunda sensibilidad andaluza, construida sobre una nota pedal sostenida que es interrumpida por oleadas armónicas de gran carga emocional.