La Fundación "Rafael Alberti" prepara su nueva temporada

La Fundación "Rafael Alberti" encara la temporada de septiembre con actividades culturales, que se centran el la etapa romana del poeta. El próximo jueves 11 de septiembre con la apertura de la exposición temporal "Alberti en Roma, última orilla del exilio". Esta muestra explora la etapa romana del poeta, una de las más intensas y creativas de su exilio, y contará con una conferencia inaugural a cargo de la profesora e investigadora Marisa Martínez Pérsico. Como complemento a esta exposición, el viernes 12 de septiembre se proyectará el documental "Roma, 1974", dirigido por Beatriz Ruibal, una pieza audiovisual que profundiza en la estancia del poeta en la capital italiana y su relación con la cultura y sociedad del momento.

No obstante, todavía quedan días para preparar su temporada de verano. El próximo 31 de agosto finalizará la exposición "Con el pincel de la poesía. Liricografías y poemas gráficos de Rafael Alberti", una muestra que ha despertado un notable interés entre el público y que ofrece una mirada única a la faceta plástica del poeta, donde la palabra y la imagen se funden en un lenguaje poético-visual propio.

Hablamos en Más de Uno Bahía de Cádiz con Uberto Stábile, director de la Fundación Rafael Alberti, sobre estas actividades (y futuros planes de la fundación).