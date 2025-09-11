En Chiclana

La Fiesta del Moscatel de Chiclana se celebrará el 19 de septiembre en la plaza de Las Bodegas

A las 19.30 horas dará comienzo este evento con una degustación de 50 litros de vino moscatel, además de la venta de éste y otros productos gastronómicos del municipio

Onda Cero Cádiz

Chiclana

Presentación en el Ayuntamiento de Chiclana
Presentación en el Ayuntamiento de Chiclana | Ayuntamiento de Chiclana

La Fiesta del Moscatel de Chiclana se celebrará el próximo 19 de septiembre, desarrollándose entre el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y la Plaza de las Bodegas. Así lo han anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román; la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; el presidente de la Unión de Viticultores Chiclaneros, José Reyes; el gerente de las bodegas Manuel Aragón, Chano Aragón; el representante de la bodega Primitivo Collantes, Primitivo Collantes; el venenciador Jesús Tocino; el gerente de Hornos La Española, Francisco Sánchez; y el representante de Carnicería El Colinero, Blas Ramírez.

Esta cita con el vino dará comienzo a las 19.00 horas con una cata de moscatel de Chiclana en el Centro del Vino y la Sal, mientras que a las 19.30 horas dará comienzo el evento en la Plaza de las Bodegas. Las tres bodegas locales participarán en esta cita, pudiéndose degustar de forma gratuita hasta 50 litros, que serán repartidos por tres veneciadores. Además, cada bodega tendrá su stand para que las personas que así lo deseen puedan adquirir sus vinos.

Para complementar, habrá diferentes puestos gastronómicos en los que las personas asistentes podrán adquirir para su degustación de los productos de la carnicería El Colinero, Hornos La Española, Antonia Butrón y Quesos Los Hardales.

Asimismo, el público asistente podrá adquirir la copa con el lema de la fiesta por tres euros y toda la velada está ambientada por la actuación en la que será protagonista la Asociación Chiclanera del Jazz.

