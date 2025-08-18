La explosión de Cádiz de 1947: 78 años de una herida aún abierta

Ya son 78 años que se cumplen de la explosión de 1947,una tragedia que tiñó el cielo de rojo y de negro la ciudad, provocando una tragedia sin precedentes:150 muertos según cifras oficiales, miles de heridos, hospitales saturados y barrios destruidos hasta los cimientos. Una historia de memoria y de conmemoración que escribirá una nueva página en este 2025.

El Ayuntamiento de Cádiz aprobó por unanimidad en el pleno extraordinario del 31 de julio el listado de los Hijos predilectos, Hijos adoptivos y Medallasde la ciudad. Una de esas Medallas corresponde a las víctimas de la explosión, reconocimiento que recogerá Mercedes Salinas en representación de todas ellas en una ceremonia que se celebrará el 22 de octubre en el Palacio de Congresos.

Un homenaje que muchos consideraban necesario, pero ¿es suficiente? Parece que no. O esto al menos es lo que piensan muchos colectivos, y muchos de los que vivieron aquello.

Homenajes y acciones en la calle para recordar el desastre

Hoy es día de homenajes y explicar la historia. A las 19 horas, se celebrará una visita guiada a los lugares de la explosión a cargo del investigador José Antonio Aparicio. Esta visita tendrá su punto de partida en la puerta del Instituto Hidrográfico de la Armada. A las 21,30 horas se celebrará el tradicional homenaje a las víctimas de la explosión de 1947 en el monolito dedicado a las víctimas situado en la plaza de San Severiano. Y a las 22 horas tendrá lugar un concierto de piano por Juan José Sevilla en el patio del Instituto Hidrográfico de la Armada. La recogida de las invitaciones es en el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo (ECCO), situado en el paseo Carlos III.

Por otro lado, el martes 19 de agosto y miércoles 20 de agosto a las 12 horas habrá visitas guiadas a la exposición ‘La explosión de 1947’ en el castillo de Santa Catalina (con un máximo de 30 personas). El jueves 21 de agosto a las 20 horas se celebrará una conferencia a cargo del investigador José Antonio Aparicio titulada ‘La explosión y las cenizas que cubrieron Tolosa Latour’ en el patio del ECCO. Este programa de actos culminará el jueves 21 de agosto a las 22 horas con la proyección del documental ‘1947, el cielo de puso rojo’, con guión y dirección de Fernando Santiago, del Servicio de Video de la Diputación Provincial de Cádiz, Diario de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC). Cuenta con una duración de 53 minutos y será en patio del ECCO.