Conil proclama a los representantes de Cádiz en Ronda

El Polideportivo Municipal Ciudad de Conil ha vuelto a acoger a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 48 equipos que han participado en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cinco equipos que representarán a Cádiz en la Fase Final, que se celebra el 11 y 12 de abril en Ronda (Málaga). De esta forma, se han proclamado vencedores el CD La Salle PR en fútbol, que ha ganado 2 - 0 al San José Obrero UD; el CB Puerto Real en baloncesto masculino, tras derrotar 40 a 20 al Alva Mergablo; y el Cádiz CB Gades en baloncesto femenino, que ha vencido al UB Jerez por 29 a 28.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta 13ª edición de la Copa COVAP, los conjuntos ganadores han sido el femenino Adesa 80, que ha superado 15 a 7 al CD San Felipe Neri 2014, y el masculino CD San Felipe Neri 2014 B, venciendo 8 a 5 al CD San Felipe Neri 2014 C.