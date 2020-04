Chiclana prepara un 'revulsivo' para ayudar al tejido social y económico afectado por el coronavirus

El Ayuntamiento de Chiclana ya piensa en el día después del decreto del estado de alarma. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno que está ya comenzando a vertebrar un plan de reactivación económica para conseguir generar confianza en el consumo. Román quiere así "ayudar" al tejido económico y social generando estímulos para ir, poco a poco, recuperando la normalidad y volver a consumir. "Estamos rodeados por los miedos y la prudencia, por lo que es preciso que después de esto salgamos a vivir y comerciar", asegura el regidor chiclanero consciente de la importancia del sector servicios en la ciudad.

El alcalde de Chiclana también quiere involucrar a vecinos y asociaciones para paliar la situación derivada del coronavirus. Por ello, Román ha dado orden a los concejales a que busquen las partidas necesarias "de donde sea" para destinarlas a las "nuevas prioridades". A este respecto, José María Román ha querido agradecer al tejido social de Chiclana por su labor en la ayuda y solidaridad a las personas más vulnerables. Una labor que realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana en la atención social, área que están reforzando desde el consistorio con todos los recursos.

Satisfacción desde Chiclana por los recursos dispuestos desde la Mancomunidad

José María Román se ha congratulado de la disposición de los recursos de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para ponerlos con el objetivo de contribuir a la recuperación social. Román ha ampliado esta petición de recursos a Diputación, Junta y Gobierno de España: "tienen que ponerse por delante a las personas, no podemos caer en el error de la anterior crisis". Lo que plantea José María Román es "de donde haya recursos públicos, se puedan gestionar para ayudar a familias y al empresariado". Román también ha reclamado que los ayuntamientos puedan destinar todos los recursos destinados al pago de deuda a este fin: "hay muchas personas que lo necesitan, y si la gente no consume las empresas no pueden funcionar".