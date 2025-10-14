Chiclana celebra la XIII Semana del Pescado de Estero del 20 al 25 de octubre

La XIII Semana del Pescado de Estero se celebrará del 20 al 25 de octubre. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, en un acto en el que ha estado acompañada por el responsable del Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, Paco Flor, y por el jefe de cocina de Nova Sunset Club, Fernando Gómez.

Manuela Pérez ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es “dar a conocer un producto tan nuestro como el pescado de estero, al que le damos el valor que tiene con esta nueva edición de la Semana del Pescado de Estero. Se trata de un producto asociado a nuestra historia, a nuestra gastronomía y a nuestra identidad y que tiene un valor incalculable para nuestro municipio”. Además, ha explicado que se trata de un evento para dinamizar el centro de la ciudad y que servirá para dar a conocer en los centros escolares el pescado de estero y su valor. También ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de todas las actividades que se desarrollarán del 20 al 25 de octubre.

Por su parte, Paco Flor ha agradecido la organización de este evento, “porque se necesitan estas acciones para dar a conocer el pescado de estero, destinadas a todas las edades, con el objetivo de que todas las personas conozcan este producto tan chiclanero, porque así ensalzamos nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores”. Además, Fernando Gómez ha señalado que están “encantados de participar este año en esta iniciativa y ayudar a dar visibilidad al pescado de estero, fomentando la participación de la ciudadanía para dar más importancia al producto de nuestra tierra”.

El objetivo, difundir el patrimonio cultural del estero

La semana comenzará el lunes 20 con actividades en los centros de Primaria, que continuarán el día 21, junto con la cata-maridaje, que se desarrollará en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Las personas interesadas en participar en esta cata podrán solicitar sus invitaciones a partir de las 13.00 horas de hoy en la página web www.vinoysal.es.

Del 21 al 24 de octubre habrá un punto de información sobre el pescado de estero en el Mercado de Abastos, ubicación en la que los días 22 y 23 habrá degustación gratuita de productos de estero. El día 24 será el despesque en el CRA Salinas de Chiclana, cuya entrada será libre hasta completar aforo; mientras que el día 25 será la Fiesta del Pescado de Estero en la Plaza de las Bodegas con degustación gratuita, show cooking, ludoteca infantil y música en directo. Los encargados de realizar los show cooking serán el cocinero de Nova Sunset Club, Fernando Gómez, y la cocinera de Restaurante Liamen, Meme Rodríguez.