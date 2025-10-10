Cádiz, capital del periodismo: la APC celebra por tercer año las jornadas 'Periodismo con Ñ'

La Asociación de la Prensa de Cádiz vuelve a apostar por 'Periodismo con Ñ', el ciclo de jornadas sobre periodismo que nació en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en la capital que se ha convertido en el punto de encuentro para la conversación sobre el papel del periodismo en la sociedad. La sociedad gaditana tiene la oportunidad de conocer a periodistas de primer nivel y charlar en encuentros abiertos y gratuitos.

Este año se celebran los días 17, 24, 31 de octubre y el 14 de noviembre. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que este tipo de jornadas son vitales para entender y poder combatir con periodismo "la era de los bulos".