De la Asociación de la Prensa de Cádiz

Cádiz, capital del periodismo: la APC celebra por tercer año las jornadas 'Periodismo con Ñ'

El colaborador de Onda Cero, Manu Marlaska, protagoniza una de las jornadas dedicadas al periodismo de sucesos e inteligencia artificial.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La Asociación de la Prensa de Cádiz vuelve a apostar por 'Periodismo con Ñ', el ciclo de jornadas sobre periodismo que nació en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en la capital que se ha convertido en el punto de encuentro para la conversación sobre el papel del periodismo en la sociedad. La sociedad gaditana tiene la oportunidad de conocer a periodistas de primer nivel y charlar en encuentros abiertos y gratuitos.

Este año se celebran los días 17, 24, 31 de octubre y el 14 de noviembre. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que este tipo de jornadas son vitales para entender y poder combatir con periodismo "la era de los bulos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer