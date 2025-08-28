Bruno García acusa de "cínicos" a los grupos políticos que se quejan del pliego de los autobuses

Comienza el nuevo curso político, y el alcalde de Cádiz, Bruno García trataba asuntos que preocupan a los gaditanos y gaditanas, como el Plan de Mantenimiento Urbano y el problema de la vivienda. No obstante, el verano también ha tenido otros asuntos, como la huelga de los autobuses. Sobre este asunto, el primer edil señalaba que hay cierto cinismo en los grupos políticos de la oposición respecto al nuevo pliego de los autobuses. "Lo que no entendemos es que los grupos políticos que más se quejan son los que tenían que haberlo hecho antes, entonces hay un poco de cinismo", señalaba García.

Jaime Álvarez entrevista al alcalde de Cádiz en Más de Uno Bahía de Cádiz.