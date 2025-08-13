El PP de Rota celebra la cesión a la Junta de Andalucía del futuro solar del centro de salud de la localidad

El nuevo Centro de Salud de Rota ya parece una realidad, después de 15 años, el Ayuntamiento de Rota ha trabajado en la Junta de Andalucía para la cesión de suelo para la construcción del nuevo Centro de Salud en Rota.

Desde el Partido Popular de la Villa, "quiere poner en valor, paso a paso, la consecución de un proyecto tan importante para nuestro municipio como es el nuevo Centro de Salud, una infraestructura sanitaria que supondrá una inversión de 6 millones de euros y que requiere una gran cantidad de documentación administrativa, autorizaciones previas y planificación técnica antes de iniciar su construcción".

Hablamos en Más de Uno Bahía de Cádiz con la Portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Rota, Auxiliadora Izquierdo, sobre los siguientes pasos.