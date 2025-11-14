En La Brújula de Andalucía

El alcalde de Barbate denuncia que no se ha reforzado la seguridad en su puerto un año después del asesinato de los guardias civiles

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha denunciado el abandono sistemático de todas las administraciones hacia su ciudad y demanda las inversiones necesarias para revertir una falta de inversiones 'endémica' que deriva en el tejido social de la ciudad.

La propuesta del Plan de Singularidad para Barbate: del "reconocimiento de la deuda histórica" a la creación de un recinto fiscal de Zona Franca

Onda Cero Cádiz

Barbate |

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha denunciado que nadie ha reforzado la seguridad en el Puerto de Barbate un año más tarde del asesinato de los dos guardias civiles en esta localidad. En una entrevista en el programa La Brújula de Andalucía, el regidor barbateño ha reconocido que se ha "mejorado un poquito" la dotación de agentes de la Guardia Civil en la Comandancia pero "no es ni de lejos suficiente".

En esta entrevista también ha denunciado que la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, no ha acudido a la localidad tal y como estaba previsto para hablar del Plan de Singularidad que demanda el municipio. Molina ha dicho que Montero debería atender estas peticiones "por respeto institucional" y ha dicho que "su gobierno no demanda nada extraño"

Grande-Marlaska debería dar un paso a un lado

Sobre el informe de los eurodiputados en Barbate y Algeciras y las críticas a la actuación del Ministerio del Interior, Miguel Molina ha dicho que Fernando Grande-Marlaska debería escuchar las demandas de los sindicatos policiales y a la pregunta de "si debería dimitir el Ministro", el alcalde ha dicho que "no lo cree solo él, sino todos los colectivos por falta de confianza".

