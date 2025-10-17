60 años de la riada de Chiclana: un punto de inflexión por el que se replanteó el urbanismo de la ciudad

Bajo el lema ‘El Río de la Memoria: 60 años después. Una mirada al pasado para construir el futuro’, el Ayuntamiento de Chiclana rememora el 60 aniversario de la riada que asoló la ciudad en 1965. Un 19 de octubre de ese año la ciudad sufrió una inundación por un episodio meteorológico grave que desbordó el río que atraviesa la ciudad.

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha explicado que parte del trabajo del Gobierno Municipal consiste en controlar la inundabilidad del río Iro, “porque hay una preocupación que sigue latente, que es regular la cuenca del río para que no vuelva a pasar una desgracia como la que pasó hace 60 años”, recordando las reuniones de trabajo que se han tenido con la Junta de Andalucía para activar los mecanismos “que puedan ayudarnos ante una situación de esta índole y vuelva a pasar lo mismo”.

El cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés, ha recordado en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz como ha cambiado la ciudad y el urbanismo de la ciudad desde aquellos episodios. Aragón Panés ha puesto en valor la rapidísima actuación de la Armada y de las ciudades cercanas que evitó un desastre mayor.