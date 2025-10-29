Andalucía Capital

“Andalucía Capital” de Onda Cero emite un especial desde la sede de la CEA con motivo del IV Día de la Empresa en Andalucía

“Andalucía Capital”, el programa dedicado al mundo empresarial de Onda Cero Andalucía, ha emitido este martes, 28 de octubre, un especial en directo desde la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con motivo de la celebración del IV Día de la Empresa en Andalucía.

Redacción

Sevilla |

Durante el programa presentado por el periodista Diego García Cabello, empresarias y empresarios andaluces destacaron la relevancia de las pymes y los autónomos como motor económico y generador de empleo en la comunidad, subrayando su papel esencial en la dinamización del tejido productivo regional.

El programa especial reunió a destacadas voces del ámbito económico e institucional andaluz, que ofrecieron una mirada conjunta sobre los retos y oportunidades que afrontan las empresas en Andalucía en el actual contexto económico.

Entre las intervenciones, destacaron las del presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el secretario general, Luis Fernández, quienes pusieron en valor el compromiso de la organización empresarial con el fortalecimiento y la defensa de los intereses del tejido empresarial andaluz.

Además intervinieron, Cristina Hernández, Directora General de Edyma, empresa familiar del sector de servicios y medios audiovisuales, y Antonio Caro, CEO de Grupo ANTEA, dedicado a la prevención de riesgos laborales.

De este modo, Onda Cero Andalucía, compartió con sus oyentes y los empresarios andaluces el IV Día de la Empresa en Andalucía, organizado por la CEA, con casi 400 representantes del mundo empresarial e instituciones públicas en el acto.

Con esta emisión especial, Onda Cero Andalucía, “la radio de las empresas”, refuerza su compromiso con la difusión de la actualidad económica y empresarial de la comunidad autónoma, dando voz a quienes impulsan su crecimiento y desarrollo.

Escucha el programa Andalucía Capital especial Día de la Empresa

