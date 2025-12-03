Vuelve la Feria ‘Sabores Almería’ a la Plaza de las Velas de la capital

Comienza el último mes del año y, fiel a su cita, coincidiendo con el puente de diciembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria ‘Sabores Almería’, una cita que anticipa el ambiente que se respira durante las fiestas navideñas en la ciudad de Almería. La feria tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre, en horario de 11 a 22 horas, en la Plaza de las Velas, en la parte baja de la Rambla Federico García Lorca.
En este espacio y durante esos días el público podrá saborear, disfrutar y adquirir productos de máxima excelencia de hasta 38 empresas de la marca gourmet de la provincia impulsada por la Diputación de Almería. La feria se convierte en el evento más apropiado para hacer acopio de productos delicatesen hechos en Almería con los que llenar la despensa y degustar durante la Navidad con amigos y seres queridos.
El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, se ha referido a este evento como uno de los más multitudinarios de carácter gastronómico de cuantos se celebran en la provincia a lo largo del año. En este sentido, Sánchez ha manifestado que “para las empresas es una magnífica oportunidad para presentar sus novedades y hacer llegar sus productos al consumidor final de forma directa, mientras que a los visitantes les permite tener a su alcance, en un mismo lugar, una gran representación de los productos de ‘Sabores Almería’”.
Por su parte, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería y diputada provincial, Lorena Nieto, ha indicado que “un año más damos la bienvenida a las actividades navideñas en la ciudad con esta Feria de Sabores, que cuenta con casi 40 stands, llenando de olores, gastronomía y la mejor materia prima esta zona neurálgica de la capital”.
La edil ha reseñado que “la Feria Sabores se une a las casetas navideñas que también arrancan este fin de semana su actividad y que estarán, en la zona alta de la rambla, hasta que finalice la Navidad”.
Entre las empresas que participan este año en la feria el público encontrará una amplia representación de sectores como el cárnico, aceite de oliva, vinos, panadería, repostería, sal, quesos, cervezas, embutidos y jamones, salazones, conservas, mermeladas, mieles, encurtidos…, procedentes de todos los rincones de la provincia.
Empresas participantes
Almazara de Lubrín
Aove Lasolana2
Aquí Carboneras
Bodega Lauricius
Bodega Palomillo
Campos de Uleila
Cárnicas Dmarca
Carnicería Hnos. Sánchez
Cervezas Far West
Claudio Aceitunas y Encurtidos
Destilería Nevada
Industrias Cárnicas Diego Molina
Embutidos y Jamones Peña Cruz
Industrias Alimenticias Suflí
Jamones Pedro Castaño
Joya Caprina
La Bujaldona
La orza de Almería
Licores El Gadorense
Licores Naturales
Lorusso Food
Los Amadeos
Medal Laujar
Miel Sierra Filabres
Migas de Taberno
Óleo Almanzora
Óleo Jarico
Panadería El Túnel
Patatas La Tijoleña
Precocinados El Castillico
Productos Artesanales Guada
Productos Pichote
Raíces de Almajalejo
Seronés Artesano
Strepitosa Truffles
Turrones Olula de Castro
Unión Salinera de España (Cabo de Gata)
Vegavilanos