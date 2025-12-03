Vuelve la Feria ‘Sabores Almería’ a la Plaza de las Velas de la capital

Comienza el último mes del año y, fiel a su cita, coincidiendo con el puente de diciembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria ‘Sabores Almería’, una cita que anticipa el ambiente que se respira durante las fiestas navideñas en la ciudad de Almería. La feria tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre, en horario de 11 a 22 horas, en la Plaza de las Velas, en la parte baja de la Rambla Federico García Lorca.

En este espacio y durante esos días el público podrá saborear, disfrutar y adquirir productos de máxima excelencia de hasta 38 empresas de la marca gourmet de la provincia impulsada por la Diputación de Almería. La feria se convierte en el evento más apropiado para hacer acopio de productos delicatesen hechos en Almería con los que llenar la despensa y degustar durante la Navidad con amigos y seres queridos.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, se ha referido a este evento como uno de los más multitudinarios de carácter gastronómico de cuantos se celebran en la provincia a lo largo del año. En este sentido, Sánchez ha manifestado que “para las empresas es una magnífica oportunidad para presentar sus novedades y hacer llegar sus productos al consumidor final de forma directa, mientras que a los visitantes les permite tener a su alcance, en un mismo lugar, una gran representación de los productos de ‘Sabores Almería’”.

Por su parte, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería y diputada provincial, Lorena Nieto, ha indicado que “un año más damos la bienvenida a las actividades navideñas en la ciudad con esta Feria de Sabores, que cuenta con casi 40 stands, llenando de olores, gastronomía y la mejor materia prima esta zona neurálgica de la capital”.

La edil ha reseñado que “la Feria Sabores se une a las casetas navideñas que también arrancan este fin de semana su actividad y que estarán, en la zona alta de la rambla, hasta que finalice la Navidad”.

Entre las empresas que participan este año en la feria el público encontrará una amplia representación de sectores como el cárnico, aceite de oliva, vinos, panadería, repostería, sal, quesos, cervezas, embutidos y jamones, salazones, conservas, mermeladas, mieles, encurtidos…, procedentes de todos los rincones de la provincia.

Empresas participantes

Almazara de Lubrín

Aove Lasolana2

Aquí Carboneras

Bodega Lauricius

Bodega Palomillo

Campos de Uleila

Cárnicas Dmarca

Carnicería Hnos. Sánchez

Cervezas Far West

Claudio Aceitunas y Encurtidos

Destilería Nevada

Industrias Cárnicas Diego Molina

Embutidos y Jamones Peña Cruz

Industrias Alimenticias Suflí

Jamones Pedro Castaño

Joya Caprina

La Bujaldona

La orza de Almería

Licores El Gadorense

Licores Naturales

Lorusso Food

Los Amadeos

Medal Laujar

Miel Sierra Filabres

Migas de Taberno

Óleo Almanzora

Óleo Jarico

Panadería El Túnel

Patatas La Tijoleña

Precocinados El Castillico

Productos Artesanales Guada

Productos Pichote

Raíces de Almajalejo

Seronés Artesano

Strepitosa Truffles

Turrones Olula de Castro

Unión Salinera de España (Cabo de Gata)

Vegavilanos