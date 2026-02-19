VRUTAL convertirá el centro de Almería en la gran fiesta de la gastronomía verde el 9 de mayo

El centro de Almería se transformará el próximo 9 de mayo en un escaparate del potencial agrícola y gastronómico de la provincia con la celebración de VRUTAL, una cita que nace para acercar la cocina verde y el sector hortofrutícola a toda la ciudadanía.

La presentación oficial tuvo lugar ayer en el Mercado Central, escenario elegido para dar a conocer este nuevo formato impulsado por el Ayuntamiento de Almería junto a Acolor Agencia. VRUTAL se plantea como un evento abierto, participativo y experiencial que complementa al congreso internacional VESTIAL, referente profesional de la gastronomía vegetal.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destacó que la iniciativa pretende ir más allá del concepto tradicional de feria gastronómica. La propuesta ocupará enclaves estratégicos como el Paseo de Almería, Puerta de Purchena, la Casa de las Mariposas, el Espacio Sabores Almería y el propio Mercado Central, configurando un recorrido con cocina en directo, talleres infantiles, música, degustaciones y encuentros divulgativos bajo el formato ‘Vrutalks’.

El objetivo, según subrayó la regidora, es reforzar el orgullo agrícola de la provincia y proyectar una imagen renovada de Almería como capital europea de la gastronomía vegetal. En este sentido, el evento pondrá el foco en el proceso completo del producto, desde el invernadero hasta el consumidor, con especial atención a la sostenibilidad y la alimentación saludable.

Desde la Diputación Provincial se valoró la importancia de este tipo de iniciativas para unir promoción territorial, agricultura y turismo gastronómico, mientras que representantes del sector hortofrutícola incidieron en el papel clave que desempeñan miles de familias almerienses en la producción de frutas y hortalizas de calidad.

Cocina en directo, premios y Paseo de la Gastronomía

El programa incluirá cocina en vivo en Puerta de Purchena, un concurso de cocina verde en el Mercado Central, la instalación de invernaderos solares y huertos urbanos en el Paseo de Almería, así como espacios expositivos, degustaciones y actividades infantiles. Además, se entregarán los premios ‘Almería es VRUTAL 2026’ y se celebrarán las charlas divulgativas ‘Vrutalks’ con expertos del ámbito agrícola, científico y gastronómico.

Uno de los anuncios más destacados fue la creación del Paseo de la Gastronomía, un proyecto que se ubicará en el entorno del Mercado Central y que reconocerá a figuras relevantes de la cocina vegetal vinculadas a VRUTAL y VESTIAL. La iniciativa aspira a convertirse en un símbolo permanente de la apuesta de la ciudad por la gastronomía sostenible.