Los vinos de 'Sabores Almería' acuden en la feria Sur Wines & Gourmet de Málaga

‘Sabores Almería’ ha llevado la excelencia de los vinos de la marca gourmet de la Diputación Provincial a la quinta edición de la feria Sur Wines & Gourmet, un evento de carácter profesional que se ha celebrado este lunes en el hotel NH Málaga. En él se han dado cita los principales agentes de este sector como bodegueros, distribuidores y productores de todo el país.

La marca gourmet de la provincia ha estado representada en este foro por los vinos de tres bodegas: Palomillo, Viñas Altas Vinos Cristina Calvache y Lauricius. Las tres han tenido la oportunidad de dar a conocer la calidad y personalidad de sus caldos y establecer reuniones con los diferentes agentes profesionales del sector.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado que “la presencia de nuestros vinos en este evento como Sur Wines & Gourmet refuerza la imagen de calidad y prestigio que distingue a la marca ‘Sabores Almería’. Estamos hablando de un escaparate profesional de primer nivel, donde nuestros productores pueden mostrar el carácter, la autenticidad y el sabor único que nace de la tierra almeriense”.

Sánchez ha subrayado que “cada participación de ‘Sabores Almería’ en una cita nacional o internacional supone una oportunidad para abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales. La provincia de Almería no solo exporta frutas y hortalizas, sino también talento y excelencia en productos gourmet como nuestros vinos, que cada vez ganan más reconocimiento y valor añadido”.

Por último, el diputado ha remarcado que “‘Sabores Almería’ es sinónimo de esfuerzo, innovación y orgullo por lo nuestro. Detrás de cada botella hay una historia de superación, tradición y respeto por el entorno. Desde la Diputación seguiremos impulsando la promoción de nuestros productores para que los sabores de esta tierra sigan conquistando paladares dentro y fuera de España”.

El diputado Carlos Sánchez también acompañó a la representación de Roquetas de Mar que, como Ciudad Gastronómica 2025, han realizado una exposición con la chef Estefanía Marchal, de Restaurante Alinea, que ha preparado una degustación con productos del mar y la huerta del municipio como, por ejemplo, pez espada.

En esta quinta cita han participado más de 150 empresas y el público ha podido conocer más de 500 referencias de vino, a través de diferentes catas. Además, los visitantes han podido conocer de primera mano la marca de ‘Sabores Almería’, a través de una presentación.