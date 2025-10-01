FRUIT ATTRACTION 2025

Vícar promociona a las empresas locales en la feria profesional de frutas y hortalizas

El alcalde Antonio Bonilla ha querido estar junto a las empresas de Vícar en esta cita de referencia internacional

Onda Cero Almería

Almería |

El Ayuntamiento de Vícar, su alcalde, Antonio Bonilla y el concejal de Agricultura, Francisco Rodríguez, se encuentran en una nueva edición de FRUIT ATTRACTION, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, y con Andalucía como patrocinador principal, que alcanza este año su 17ª edición. En Más de Uno Almería, el alcalde declara que le gusta acompañar a los expositores de las empresas locales y que la intención es mantener encuentros con sus responsables para reafirmar el apoyo del gobierno municipal "a nuestros agricultores, que son la columna vertebral de nuestra economía y actores fundamentales en el crecimiento de nuestro pueblo y de toda la comarca del Poniente". En esta línea, Bonilla ha destacado la importancia de un evento, "que se ha convertido en una cita ineludible para mantener y ampliar contactos con empresas y productores del sector y supone una ocasión idónea para planificar la campaña y dirigir nuestra producción hacia nuevos mercados".

FRUIT ATTRACTION crece con fuerza y del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 323 empresas nuevas, lo que confirma su dinamismo y capacidad de atracción. La participación nacional supone el 52% de la feria. Sin embargo y entre el medio centenar de empresas de la provincia con stand en la feria, figuran la cooperativa Vicasol, Agrobio, Costa de Almería, Mercophal, Koppert, Smurfit Westrock, Sakata, Almeriplant, o Novagric, todas ellas con sede en el municipio de Vícar. La cada vez mayor presencia de empresas vicarias en la feria, se explica por el gran empuje del sector agrícola vicario y de sus industrias auxiliares, verdaderos referentes a nivel europeo, que sin duda aprovecharán estos días para afianzar sus mercados y localizar nuevas oportunidades de negocio.

La edición de este año tendrá al tomate como producto estrella y sobre él girará un amplio programa de actividades en las que se analizarán diversos aspectos, como su valor nutricional, o el impacto económico y geopolítica del comercio internacional. Además, se celebrarán mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos y análisis del mercado, incluyendo el acuerdo UE-Marruecos y su efecto en la producción comunitaria. En este aspecto, crucial para la agricultura de Almería, las empresas vicarias tienen mucho que aportar por su posición estratégica en los mercados internacionales.

