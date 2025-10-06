Verdiblanca pone la primera piedra de su Centro de Día Ocupacional

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha vivido una cita histórica con la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Día Ocupacional de la entidad. Un acto, celebrado el viernes, repleto de emoción, gratitud y satisfacción, donde Verdiblanca ha estado arropada y respaldada por numerosas autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales, además de representantes de la sociedad almeriense, que no han querido perderse este momento simbólico e histórico para la asociación en particular y para la sociedad almeriense en general.

Esta primera piedra marca el futuro en infraestructuras de Verdiblanca, ya que inicia la primera etapa de lo que será el nuevo Centro Integral de Intervención Social y Empleo de Verdiblanca que se ubicará junto a los jardines de la Avenida Adolfo Suárez, en el número 30.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sanchez de Amo, ha afirmado que “sin el apoyo de las administraciones públicas, la sociedad en general, el Consejo Consultivo y, principalmente, la Junta Directiva, este empeño, no exento de obstáculos, habría sido imposible materializarlo”.

En esta fase inicial del nuevo Centro Integral de Intervención Social y Empleo de Verdiblanca se construirá la planta baja y parte del aparcamiento en sótano, dentro de un ambicioso proyecto distribuido en tres fases de lo que será el desarrollo total de la parcela de 5.000 metros cuadrados cedida para los próximos 50 años. Es una apuesta esencial de Verdiblanca para seguir avanzando en la inclusión, la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad, que irá adaptándose y dando respuesta a las necesidades reales del colectivo en las próximas décadas.

Será un edificio moderno, sostenible y versátil que al término de esta primera fase acogerá a cientos de personas con diversidad funcional a partir de 2026. En verano del año que viene está prevista la finalización de la primera fase del centro en la Vega de Acá, que cuenta con financiación con cargo a los fondos para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, además de la colaboración de la Diputación Provincial.