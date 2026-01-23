TEMPORAL

Vera vuelve a reclamar al Gobierno la construcción de espigones tras el último temporal marítimo

El consistorio afirma que el temporal ha provocado la inundación de diversas calles, la entrada de agua en viviendas y “graves daños” materiales

Europa Press

Almería |

Zona del Natsun en Vera Playa tras el último temporal
Zona del Natsun en Vera Playa tras el último temporal | Ayuntamiento de Vera

El Ayuntamiento de Vera ha reiterado este jueves su petición al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que adopte una solución “urgente y definitiva” que garantice la protección del litoral. El Consistorio insiste en que la construcción de espigones “no puede demorarse más”, tras los daños e inundaciones provocados por el fuerte temporal marítimo registrado en las últimas horas en varias zonas de Vera Playa.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha advertido a los vecinos de la zona del Natsun y a los residentes en primera línea de costa de que el temporal ha provocado la inundación de diversas calles, la entrada de agua en viviendas y “graves daños” materiales. Asimismo, se han tenido que cortar varias vías, por lo que se ha pedido extremar la precaución.

El Consistorio ha informado de que los servicios municipales de mantenimiento y limpieza trabajan en la zona afectada para reparar los desperfectos y devolver la normalidad lo antes posible, además de realizar tareas de limpieza y acondicionamiento de las calles.

En este contexto, el Ayuntamiento ha vuelto a exigir que se ejecute el proyecto de Costas para la regeneración del tramo litoral comprendido entre Garrucha y el delta del río Almanzora. Ha advertido de que la erosión y la falta de actuaciones efectivas “están dejando la costa cada vez más expuesta”, con graves consecuencias para los vecinos, las infraestructuras, el turismo y la economía local.

